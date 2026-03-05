Достижения.рф

Онлайн-школы и нейросети обрушили спрос на начинающих IT-специалистов

Фото: iStock/Dragos Condrea

Онлайн-школы и развитие нейросетей резко снизили спрос на начинающих IT-специалистов. Об этом рассказали участники рынка и представители компаний, сообщает Telegram-канал Baza.



По словам сотрудников отрасли, за последние годы ситуация на рынке труда существенно изменилась: компании всё чаще отказываются нанимать джун-разработчиков и предпочитают специалистов уровня middle и senior. Если раньше работодатели были готовы обучать новичков с нуля, то теперь они делают ставку на более опытные кадры.

CEO российской IT-компании Evrone Олег Балбеков считает, что одной из причин кризиса стал переизбыток кандидатов, сформировавшийся после бума онлайн-школ программирования. По его словам, некоторые компании не только перестают нанимать новичков, но и сокращают уже существующие команды разработчиков.

Балбеков отметил, что многие компании перешли в режим экономии: вместо инвестиций в новые проекты они стараются поддерживать уже существующие продукты. В таких условиях бизнес, как правило, не рассматривает расширение штата, особенно за счет начинающих специалистов.

Дополнительным фактором стало развитие искусственного интеллекта. От разработчиков всё чаще требуют умения работать с нейросетями, иногда такие навыки даже включают в ключевые показатели эффективности сотрудников.

Директор по персоналу IT-холдинга Т1 Вероника Еликова также указала на разрыв между образовательными программами и требованиями рынка. По её словам, выпускникам нередко не хватает практических навыков, поэтому им рекомендуется самостоятельно углублять знания и специализироваться в более узких направлениях.
Иван Мусатов

