Онлайн-школы и нейросети обрушили спрос на начинающих IT-специалистов

05 марта 2026, 10:30

Фото: iStock/Dragos Condrea

Онлайн-школы и развитие нейросетей резко снизили спрос на начинающих IT-специалистов. Об этом рассказали участники рынка и представители компаний, сообщает Telegram-канал Baza.





По словам сотрудников отрасли, за последние годы ситуация на рынке труда существенно изменилась: компании всё чаще отказываются нанимать джун-разработчиков и предпочитают специалистов уровня middle и senior. Если раньше работодатели были готовы обучать новичков с нуля, то теперь они делают ставку на более опытные кадры.



CEO российской IT-компании Evrone Олег Балбеков считает, что одной из причин кризиса стал переизбыток кандидатов, сформировавшийся после бума онлайн-школ программирования. По его словам, некоторые компании не только перестают нанимать новичков, но и сокращают уже существующие команды разработчиков.



