Выгнал из дома в холодную баню: как бывший муж оставил жительницу Оренбурга с тремя детьми без крыши над головой?
Жительница Оренбурга Наталья Васильева в процессе развода оказалась с тремя детьми в холодной бане. Без крыши над головой, по словам женщины, ее оставил бывший муж. С ним она официально сходилась и расходилась дважды. С чего началась жилищная война в семье и как она повлияла на жизни детей, расскажет «Радио 1».
«Говорил, что расстреляет»: с чего начался разлад в семьеВсе началось с кризиса в личных отношениях. Наталья Васильева рассказала о годах унижений, измен и побоев со стороны Владимира Потапова. По ее словам, муж пил, не раз поднимал на нее руку, доводил до потери ребенка и приводил любовниц домой. В процессе последнего развода началась настоящая война за жилье.
«Они пинали меня вдвоем со своей мамой... Он когда приходил, нам долбился в двери, в ворота… Даже говорил, что придет нас расстреляет, если мы не освободим его дом», — с ужасом вспоминает оренбурженка.По решению суда, доли в доме выделили всем членам семьи, включая троих детей. Однако, как утверждает Наталья, Владимира это не устроило, и он подал апелляцию. Сейчас мать с детьми второй год ютится в недостроенной бане с печным отоплением, а в большом доме, в который она вложила маткапитал, жить не может.
«Он постоянно нам пакости делает, ухудшает наши жилищные условия… Пойти некуда... В прошлом году, в ноябре месяце, нам отрезали газ. Отопления у нас нет. Перед этим он отрезал свет… Приехал водоканал, и нам отключили воду», — добавила Наталья.
Версия бывшего мужаВладимир Потапов категорически отрицает все обвинения бывшей жены. Он утверждает, что дом на себя оформил законно, а материнский капитал Наталья просто обналичила. По его словам, газ в доме отключил не он из мести, а службы из-за опасных нарушений. Владимир пояснил, что экс-супруга якобы самовольно перенесла котельную, и в доме «был ужасный запах газа».
Он также заявил, что пытался решить вопрос мирно и даже предлагал купить Наталье и детям отдельную квартиру, а «спорный дом» — продать. Мать Владимира встала на его защиту, обвинив Наталью и ее родителей в избиении сына.
«Я не хотела, чтобы она была нашей снохой… Наташа прилюдно может обозвать по-всячески Володю: и дебилом, и алкашом… Володя всегда говорил, что не поднимет руку на женщин и детей. А вот Наташа и ее родители один раз моего сына так избили втроем, что он лежал в больнице», — утверждает пенсионерка.Однако слова дочери экс-супругов, Елизаветы, рисуют совсем другую картину.
«Мы тебя ненавидим»: на чьей стороне детиСамые страшные свидетельства — от детей, которые оказались заложниками затяжного конфликта. Елизавета описала, что приходилось терпеть семье, когда отец был дома. Девочка рассказала, что он мог ударить ее по лицу, а матери один раз он «чуть не перерезал горло». Кроме того, дочь подтвердила слова Натальи о том, что мужчина все время злоупотреблял алкоголем и приводил любовниц домой.
«Пап, можешь оставить нам дом и уехать куда-нибудь подальше, чтобы нам жилось спокойно. Мы тебя ненавидим», — обратилась Лиза к отцу.
Буллинг в школе: как разборки родителей повлияли на жизнь дочериСитуация осложнилась тем, что на стороне Владимира оказались представители школы, где учится Елизавета. Классный руководитель и директор утверждают, что мать не интересуется успехами ребенка, не ходит на родительские собрания и отказывается от школьного питания для дочери. Наталья подтвердила, что действительно конфликтовала с педагогом. По ее словам, проблемы со школой начались именно после развода.
«Мама никогда не пишет и не предупреждает, не держит со мной связь… А папочка да, постоянно на связи», — заявила учительница.Семейный психолог Василий Балобанов, поговорив с Елизаветой, узнал, что она сталкивалась с буллингом в школе. Он утверждает, что девочке поступали угрозы о том, что она «сильно рискует пострадать прямо за зданием школы, если классного руководителя уволят». И это напрямую сказывается на ее успеваемости.
Эфир программы «Мужское / Женское» длится почти 40 минут. На протяжении этого времени Наталья и Владимир вместе с экспертами и ведущими — Александром Гордоном и Юлией Барановской — выясняли отношения.
После выхода программы председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по данным о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Оренбургские следователи начали проверку.