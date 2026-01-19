Выгнал из дома в холодную баню: как бывший муж оставил жительницу Оренбурга с тремя детьми без крыши над головой?

19 января 2026, 15:44

Наталья Васильева (Фото: кадр из программы «Мужское / Женское»)

Жительница Оренбурга Наталья Васильева в процессе развода оказалась с тремя детьми в холодной бане. Без крыши над головой, по словам женщины, ее оставил бывший муж. С ним она официально сходилась и расходилась дважды. С чего началась жилищная война в семье и как она повлияла на жизни детей, расскажет «Радио 1».







«Говорил, что расстреляет»: с чего начался разлад в семье

«Они пинали меня вдвоем со своей мамой... Он когда приходил, нам долбился в двери, в ворота… Даже говорил, что придет нас расстреляет, если мы не освободим его дом», — с ужасом вспоминает оренбурженка.

Наталья Васильева (Фото: кадр из программы «Мужское / Женское»)

«Он постоянно нам пакости делает, ухудшает наши жилищные условия… Пойти некуда... В прошлом году, в ноябре месяце, нам отрезали газ. Отопления у нас нет. Перед этим он отрезал свет… Приехал водоканал, и нам отключили воду», — добавила Наталья.

Версия бывшего мужа

Владимир Потапов (Фото: кадр из программы «Мужское / Женское»)

«Я не хотела, чтобы она была нашей снохой… Наташа прилюдно может обозвать по-всячески Володю: и дебилом, и алкашом… Володя всегда говорил, что не поднимет руку на женщин и детей. А вот Наташа и ее родители один раз моего сына так избили втроем, что он лежал в больнице», — утверждает пенсионерка.

«Мы тебя ненавидим»: на чьей стороне дети

«Пап, можешь оставить нам дом и уехать куда-нибудь подальше, чтобы нам жилось спокойно. Мы тебя ненавидим», — обратилась Лиза к отцу.

Елизавета (Фото: кадр из программы «Мужское / Женское»)

Буллинг в школе: как разборки родителей повлияли на жизнь дочери

«Мама никогда не пишет и не предупреждает, не держит со мной связь… А папочка да, постоянно на связи», — заявила учительница.