Установленную в туалете камеру заметили в российской школе
Mash: ученики казанской школы заметили установленную в туалете камеру
В одной из школ Казани ученики обнаружили установленную в мужском туалете камеру наблюдения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
На опубликованных кадрах видно, что камера направлена на кабинки и писсуары, стоящие без ограждений. Неизвестно, подключено ли устройство к сети и ведется ли запись.
Журналисты пытались связаться с руководством учебного заведения, но сделать этого им не удалось. Директор сначала сбрасывала звонки, а затем вовсе отключила телефон.
