Около 30 младенцев пострадали из-за отравления неизвестным веществом в Израиле

19 января 2026, 14:56

Фото: iStock/gorodenkoff

В Израиле произошел тревожный инцидент. Около 30 младенцев пострадали из-за отравления неизвестным веществом. Об этом пишет РИА Новости.





Информация поступила из медицинских учреждений. Двое малышей находятся в критическом состоянии. Причиной отравления детей стало горючее вещество, выделившееся при нагревании в комнате.





«Полиция совместно с пожарными работают над безопасной эвакуацией здания. Населению настоятельно рекомендуется избегать этого района», — отмечается в заявлении.