Около 30 младенцев пострадали из-за отравления неизвестным веществом в Израиле
В Израиле произошел тревожный инцидент. Около 30 младенцев пострадали из-за отравления неизвестным веществом. Об этом пишет РИА Новости.
Информация поступила из медицинских учреждений. Двое малышей находятся в критическом состоянии. Причиной отравления детей стало горючее вещество, выделившееся при нагревании в комнате.
«Полиция совместно с пожарными работают над безопасной эвакуацией здания. Населению настоятельно рекомендуется избегать этого района», — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что во всех роддомах Кемеровской области проведут проверки до 9 февраля. Кроме того, планируется проверить все родильные дома в Кузбассе.