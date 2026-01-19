Достижения.рф

Около 30 младенцев пострадали из-за отравления неизвестным веществом в Израиле

В Израиле произошел тревожный инцидент. Около 30 младенцев пострадали из-за отравления неизвестным веществом. Об этом пишет РИА Новости.



Информация поступила из медицинских учреждений. Двое малышей находятся в критическом состоянии. Причиной отравления детей стало горючее вещество, выделившееся при нагревании в комнате.

«Полиция совместно с пожарными работают над безопасной эвакуацией здания. Населению настоятельно рекомендуется избегать этого района», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что во всех роддомах Кемеровской области проведут проверки до 9 февраля. Кроме того, планируется проверить все родильные дома в Кузбассе.
