В Турции девочка застряла головой в кровати и погибла
В Турции трагически погибла двухлетняя девочка по имени Амин. Несчастный случай произошёл в деревне Чардак, где ребёнок гостил у родственников.
О происшествии сообщила газета Haberturk. По информации издания, девочка находилась в доме дедушки и играла рядом с кроватью, оснащённой подъёмным механизмом для хранения вещей.
Незадолго до трагедии взрослые подняли верхнюю часть кровати, чтобы достать предметы из ящика. В этот момент Амин оказалась рядом и по неосторожности зажала голову в механизме. Родственники быстро заметили случившееся и попытались помочь ребёнку своими силами, после чего сразу обратились в экстренные службы.
Девочку доставили в государственную больницу города Невшехир. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось. По информации СМИ, Амин была единственным ребёнком в семье.
