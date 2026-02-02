Раскрыта причина пожара в сауне Прокопьевска, где погибли подростки

02 февраля 2026, 18:09

Причиной пожара в сауне Кузбасса стало замыкание электропечки

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Пожар в сауне в Прокопьевске Кемеровской области начался из-за короткого замыкания электропечки в парной. Об этом рассказал друг погибших подростков.





По его словам, при замыкании погас свет, тогда ребята начали искать свои вещи в темноте, но отравились угарным газом. Спастись смогла только одна девушка, поскольку находилась рядом с выходом. Она выбежала на улицу в одном купальнике.





«Я сам тоже бывал в этой сауне, туда многие мои друзья ходили. Насколько знаю, это не первый пожар, она в марте прошлого года уже тоже горела. Но там всё было не так серьёзно», — приводит RT слова молодого человека.