Раскрыта причина пожара в сауне Прокопьевска, где погибли подростки
Причиной пожара в сауне Кузбасса стало замыкание электропечки
Пожар в сауне в Прокопьевске Кемеровской области начался из-за короткого замыкания электропечки в парной. Об этом рассказал друг погибших подростков.
По его словам, при замыкании погас свет, тогда ребята начали искать свои вещи в темноте, но отравились угарным газом. Спастись смогла только одна девушка, поскольку находилась рядом с выходом. Она выбежала на улицу в одном купальнике.
«Я сам тоже бывал в этой сауне, туда многие мои друзья ходили. Насколько знаю, это не первый пожар, она в марте прошлого года уже тоже горела. Но там всё было не так серьёзно», — приводит RT слова молодого человека.
Он добавил, что в тот злополучный вечер ребята отмечали сразу несколько дней рождения. Алкоголь они не употребляли, это подтвердили камеры видеонаблюдения.
2 февраля стало известно, что Центральный районный суд Кемерова отправил под домашний арест администратора сауны, где при пожаре погибли несовершеннолетние дети.