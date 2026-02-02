В Подмосковье коты чуть не сожгли квартиру в ЖК «Одинцово-1»
В подмосковном жилом комплексе «Одинцово-1» произошёл пожар из-за домашних животных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Жители дома услышали срабатывание пожарной сигнализации и заметили дым из окон квартиры. На место вызвали экстренные службы. Прибывшие пожарные и полицейские обнаружили в жилище двух котов — именно они стали причиной возгорания.
По словам хозяйки, животные играли на кухне. Один из котов запрыгнул на плиту и случайно включил конфорку. На ней находилась сушилка для овощей, которая загорелась. В результате в квартире начался пожар. С хозяйкой проводят беседу пожарные и представители управляющей компании.
Читайте также: