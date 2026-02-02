В Подмосковье трёх друзей-поджигателей задержали за уничтожение релейных шкафов

02 февраля 2026, 16:40

Видео: пресс-служба МВД РФ

Трёх проживающих в Московской области приятелей 1985, 1991 и 1995 годов рождения, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков и кражи, задержала полиция по подозрению в порче объектов железнодорожной инфраструктуры в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.





О поджоге релейных шкафов, расположенных на 108 километре перегона между остановками Заполицы и Запутная, сообщила дежурная по станции Шатура.





«Прибывшие на место оперативники обнаружили следы взлома и горения», — говорится в сообщении.