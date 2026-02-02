В Подмосковье трёх друзей-поджигателей задержали за уничтожение релейных шкафов
Видео: пресс-служба МВД РФ
Трёх проживающих в Московской области приятелей 1985, 1991 и 1995 годов рождения, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков и кражи, задержала полиция по подозрению в порче объектов железнодорожной инфраструктуры в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
О поджоге релейных шкафов, расположенных на 108 километре перегона между остановками Заполицы и Запутная, сообщила дежурная по станции Шатура.
«Прибывшие на место оперативники обнаружили следы взлома и горения», — говорится в сообщении.Злоумышленников задержали по местам их проживания. Они признались в содеянном и рассказали, что получили предложение через мессенджер совершить эти поджоги за вознаграждение в размере 300 долларов на всех.
Ранее министерство энергетики Московской области выпустило предупреждение о том, что неизвестные склоняют граждан России к порче электрооборудования. Иногда они предлагают заработать на этом, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей действовать по их указке.
В министерстве напомнили, что любые попытки вмешаться в работу энергообъектов смертельно опасны, кроме того, они могут привести к аварии, из-за которой без электричества останутся дома, больницы, школы и предприятия. Есть также риск возникновения крупных пожаров. А виновным грозит уголовное преследование по статье «Диверсия». Поэтому о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22.