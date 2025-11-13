«Вино и ягоды»: Нутрициолог объяснил, какие продукты стоит использовать для стимуляции мозга
Нутрициолог Пристанский: для стимуляции мозга лучше использовать ягоды
Недавние исследования определили, что флавоноиды — полезные соединения в какао-ягодах и красном вине — могут стимулировать работу мозга не так, как мы думали раньше. Ученые полагают, что эти вещества воздействуют на нервную систему через вкусовые рецепторы, посылая сигналы, которые улучшают память и внимание.
Нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что флавоноиды — это группа веществ с широким спектром действия.
«Они в основном содержатся в ягодах, и это маленький ключик к некоторым процессам нашего организма. Польза любых флавоноидов для организма — активное антиоксидантное действие. То есть там содержится вещество, которое защищает нас от окислительного стресса», — пояснил он.
Относительно же заявления о «стимуляции мозга» эксперт советует сохранять взвешенный подход. По его словам, мы можем создать для мозга благоприятные условия, но напрямую «заставить» его работать быстрее сложно.
Особое внимание нутрициолог уделил красному вину. Несмотря на содержание флавоноидов, которые расширяют сосуды и улучшают кровоснабжение мозга, его польза нивелируется вредом алкоголя.
«Он может нести мутацию в гене, выбивая цепочку и нарушая работу организма в целом. Поэтому его польза вина для мозга сомнительна», — предупредил Пристанский.
Резюмируя тему, эксперт был категоричен: для получения пользы от флавоноидов лучше сделать выбор в пользу ягод, а не вина.