«Вино и ягоды»: Нутрициолог объяснил, какие продукты стоит использовать для стимуляции мозга

13 ноября 2025, 15:23

Нутрициолог Пристанский: для стимуляции мозга лучше использовать ягоды

Фото: iStock/Svetlana_nsk

Недавние исследования определили, что флавоноиды — полезные соединения в какао-ягодах и красном вине — могут стимулировать работу мозга не так, как мы думали раньше. Ученые полагают, что эти вещества воздействуют на нервную систему через вкусовые рецепторы, посылая сигналы, которые улучшают память и внимание.





Нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что флавоноиды — это группа веществ с широким спектром действия.





«Они в основном содержатся в ягодах, и это маленький ключик к некоторым процессам нашего организма. Польза любых флавоноидов для организма — активное антиоксидантное действие. То есть там содержится вещество, которое защищает нас от окислительного стресса», — пояснил он.

«Он может нести мутацию в гене, выбивая цепочку и нарушая работу организма в целом. Поэтому его польза вина для мозга сомнительна», — предупредил Пристанский.