Нутрициолог раскрыла влияние рациона на когнитивные функции и память
Нутрициолог Молчанова: дефицит цинка в питании вызывает тревожность
Питание помогает поддерживать когнитивное здоровье, сохранять ясность мышления и концентрацию внимания. Об этом рассказала фармаколог, магистр наук в области нейронутрициологии и основатель Longevity HQ Academy Наталья Молчанова.
По её словам, для качественного функционирования мозга полезны омега-3 жирные кислоты, в частности докозагексаеновая кислота. Эти нутриенты содержатся в жирной морской рыбе, грецких орехах и семенах льна.
«Мозг, составляя лишь 2% массы тела, потребляет до 20% всей энергии организма, что делает его особенно уязвимым к дефициту ключевых нутриентов, который может проявляться в виде «ментального тумана» и ухудшения памяти», — пояснила Молчанова в беседе с «Известиями».
При недоставке витамина В нарушаются когнитивные функции, нехватка железа приводит к повышенной утомляемости и рассеянности внимания, а дефицит цинка — к нарушениям внимания и повышенной тревожности.
Специалист посоветовала сделать питание сбалансированным и отказаться от фастфуда, газированных напитков и промышленной выпечки.
В свою очередь врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» предупредила, что в готовых салатах с майонезом, роллах и нарезанных фруктах из магазинов часто образуется благоприятная среда для размножения бактерий, которые вызывают пищевое отравление.
Специалист призвала покупать готовую еду только в зарекомендовавших себя торговых сетях. При этом стоит обратить внимание на качество холодильника и целостность упаковки. Стоит насторожиться, если один или два товара из линейки продаются со скидкой при нормальном сроке годности.
«Высока вероятность, что такие продукты неправильно хранили или роняли», — заключила Соломатина.