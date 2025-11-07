Нутрициолог раскрыла влияние рациона на когнитивные функции и память

07 ноября 2025, 17:23

Нутрициолог Молчанова: дефицит цинка в питании вызывает тревожность

Фото: iStock/Tijana87

Питание помогает поддерживать когнитивное здоровье, сохранять ясность мышления и концентрацию внимания. Об этом рассказала фармаколог, магистр наук в области нейронутрициологии и основатель Longevity HQ Academy Наталья Молчанова.





По её словам, для качественного функционирования мозга полезны омега-3 жирные кислоты, в частности докозагексаеновая кислота. Эти нутриенты содержатся в жирной морской рыбе, грецких орехах и семенах льна.





«Мозг, составляя лишь 2% массы тела, потребляет до 20% всей энергии организма, что делает его особенно уязвимым к дефициту ключевых нутриентов, который может проявляться в виде «ментального тумана» и ухудшения памяти», — пояснила Молчанова в беседе с «Известиями».

