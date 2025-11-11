Диетолог раскрыла пользу фейхоа

11 ноября 2025, 14:33

Диетолог Соломатина: в 100 г фейхоа содержится половина суточной нормы йода

Фото: iStock/Armastas

Фейхоа содержит большое количество йода, что положительно сказывается на состоянии щитовидной железы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.





По её словам, в фейхоа содержится больше йода, чем в морепродуктах. Этот микроэлемент позволяет нормализовать вес, снизить уровень плохого холестерина, устранить сухость и проблемы с кожей, предотвратить выпадение волос и улучшить работу мозга.





«В 100 граммах фейхоа содержится половина суточной нормы йода. Если плоды произрастали ближе к морю, то количество микроэлемента будет выше. А для нормализации уровня йода в организме достаточно съесть три-четыре ягоды», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

«Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому на завтрак можно есть овсянку, гранолу или мюсли. В кашу можно добавить урбеч из семян расторопши. Она содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Также она помогает защитить клетки печени от различных неблагоприятных воздействий», — уточнила врач.