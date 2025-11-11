Диетолог раскрыла пользу фейхоа
Диетолог Соломатина: в 100 г фейхоа содержится половина суточной нормы йода
Фейхоа содержит большое количество йода, что положительно сказывается на состоянии щитовидной железы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
По её словам, в фейхоа содержится больше йода, чем в морепродуктах. Этот микроэлемент позволяет нормализовать вес, снизить уровень плохого холестерина, устранить сухость и проблемы с кожей, предотвратить выпадение волос и улучшить работу мозга.
«В 100 граммах фейхоа содержится половина суточной нормы йода. Если плоды произрастали ближе к морю, то количество микроэлемента будет выше. А для нормализации уровня йода в организме достаточно съесть три-четыре ягоды», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».
Кроме того, в фейхоа содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает справиться с запорами. А витамин С, которым богата ягода, укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусными болезнями.
В свою очередь исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru», что творог, отвар шиповника, а также овес содержат вещества, которые способствуют восстановлению печени.
Она уточнила, что в день необходимо съедать хотя бы 50 граммов творога от двух до семи процентов жирности. Продукт содержит аминокислоту метионин, способствующую уменьшению количества жира в печени.
«Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому на завтрак можно есть овсянку, гранолу или мюсли. В кашу можно добавить урбеч из семян расторопши. Она содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Также она помогает защитить клетки печени от различных неблагоприятных воздействий», — уточнила врач.
Она также посоветовала внести в рацион отвар шиповника, который очень полезен при гепатите, холецистите и циррозе, а также печёные яблоки. Употребление алкоголя, сахара, жирной и жареной пищи и фастфуда лучше сократить, заключила Дианова.