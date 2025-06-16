«Выполнять данные обещания»: Гороскоп с 16 по 22 июня для всех знаков зодиака
В сфере карьеры нужно выполнять данные обещания и быть надежными. В любви важно прислушаться к себе и ориентироваться на длительные, продолжительные чувства и отношения. В сфере здоровья для восстановления сил благоприятно слушать приятную музыку, звуки природы, пение птиц и шум моря.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну надо проявлять продуманную активность. Ему важно быть реалистичным и из всего извлекать практическую выгоду.
Тельцу благоприятно совершать покупки. Они его украсят. Обаяние и привлекательность Тельца усилится.
Близнецам радость принесёт общение с любимыми. Им благоприятно дарить подарки и проявлять заботу.
Раку надо сместить своё внимание с материальных ценностей на духовные. Ему важно быть более оптимистичным и верить в свой успех.
Льву лучше не поддаваться на эмоции окружающих. Ему надо умеренно проявлять сочувствие.
Деве нужно пустить в своё сердце романтику. Ей благоприятно флиртовать, проявлять свои симпатии и быть отзывчивой.
Весам надо присмотреться к красоте вокруг. Благоприятно посетить выставки, музеи. Им нужно смотреть на всё, что наполняет их вдохновением и дарит положительные эмоции.
Скорпиону нужно следить за своей репутацией. Ему понадобиться больше сил на сохранение своего авторитета. Положиться лучше на имеющийся опыт.
Стрельцу надо изучать информацию и расширять кругозор. Спор ради спора лучше исключить.
Козерогу надо быть любознательным. Чтобы быть более продуктивным, ему надо сконцентрироваться и не следует позволять себя отвлекать.
Водолей станет сентиментальнее. Доверительное общение вызовет трогательные чувства и тёплые эмоции.
Рыбам надо восстановить силы и отдохнуть. После этого их усилия станут эффективнее, и они смогут сосредоточиться на своих целях.
Читайте также: