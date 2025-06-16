16 июня 2025, 12:12

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В сфере карьеры нужно выполнять данные обещания и быть надежными. В любви важно прислушаться к себе и ориентироваться на длительные, продолжительные чувства и отношения. В сфере здоровья для восстановления сил благоприятно слушать приятную музыку, звуки природы, пение птиц и шум моря.