Большинство россиян предпочитают справляться с тревогой без помощи психологов

10 июня 2025, 15:08

«Ясно»: 80% россиян предпочитают справляться со стрессом самостоятельно

Фото: iStock/vladans

Большинство россиян пытаются справиться со стрессом самостоятельно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса психологической помощи «Ясно» и рекрутинговой платформы HeadHunter.





По данным издания, 80% опрошенных россиян справляются с психологическими трудностями самостоятельно. При этом 10% обращаются за профессиональной помощью, еще 8% обсуждают свои проблемы с искусственным интеллектом, 3% читают гороскопы, а 1% общаются с тарологами.



39% респондентов не идут к психологу из-за высокой стоимости услуг, другие 23% испытывают сложности с выбором специалиста, а 16% и вовсе не доверяют посторонним.





«Несмотря на то что существует множество альтернативных вариантов для саморегуляции, мы наблюдаем общую тенденцию — а именно рост интереса к психотерапии», — отметила психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

«Как ни странно, летом людям свойственно сталкиваться с эмоциональным выгоранием. Чаще всего это связано с тем, что лето — более спокойный сезон, когда появляется время погулять или полежать под солнцем на даче или у бассейна, и у психики появляется пространство, чтобы начать чувствовать», — пояснила специалист.