Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод

29 января 2026, 08:53

Юрист Хаминский: банк может заблокировать перевод при ошибке в комментарии

Фото: iStock/Kiwis

Банковские приложения дают возможность написать небольшой комментарий получателю при переводе с карты на карту. Но если ошибиться с этим — можно попасть под блокировку. Об этом сообщил агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.