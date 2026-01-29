Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод
Банковские приложения дают возможность написать небольшой комментарий получателю при переводе с карты на карту. Но если ошибиться с этим — можно попасть под блокировку. Об этом сообщил агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Банки должны анализировать поле «сообщение получателю», чтобы противостоять противоправной деятельности. Поэтому не следует писать туда что попало. Однако большинство блокировок происходит не из-за запрещённых слов или глупых шуток, а из-за упоминаний о коммерческой деятельности.
Юрист рекомендует включить в стоп-лист комментариев такие слова, как «оплата услуг», «оплата за товар», «заказ», «аренда» и другие, которые могут трактоваться как коммерческие. Это связано с тем, что счета для физических лиц не предназначены для таких операций. Поэтому лучше вообще не заполнять это поле, считает Хаминский.
Читайте также: