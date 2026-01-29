В Госдуме анонсировали переход на новую систему образования в 2026 году

29 января 2026, 08:19

Горячева: В 2026 году введут базовое и специализированное высшее образование

Фото: iStock/SeventyFour

Форматы «бакалавр» и «магистр» в России будут отменены в российских вузах с 1 сентября этого года, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Ксения Горячева.