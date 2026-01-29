В Госдуме анонсировали переход на новую систему образования в 2026 году
Форматы «бакалавр» и «магистр» в России будут отменены в российских вузах с 1 сентября этого года, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Ксения Горячева.
По ее словам, теперь базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от выбранной специальности. Специализированное высшее образование, которое заменит магистратуру, продлится от одного до трех лет и будет включать профессиональные, управленческие и исследовательские треки.
Парламентарий отметила, что процесс отказа от Болонской системы начался в 2022 году. Первоначально программа перехода была апробирована в шести российских университетах. Теперь этот опыт распространяется на другие вузы страны. Горячева объявила и об отмене ограничения на бюджетное обучение в магистратуре. Со следующего учебного года это правило будет недействительно, сообщила депутат. Аспирантура, как и прежде, останется отдельным уровнем профессионального образования.
