«Вырабатываются желчь и ферменты»: Диетолог назвал причины появления аллергии на молоко

17 сентября 2026, 14:15

Диетолог Пристанский: прием молока у людей заканчивается в первые годы жизни

Фото: iStock/Victoria Popova

Наш организм постоянно меняется, и многие люди продолжаются удивляться новым реакциям организма на внешнюю среду и даже продукты питания. Однако врачи утверждают, что изменения в ЖКТ — нормальная человеческая функция, не всегда связанная с проблемами здоровья.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что изменения в ЖКТ человеческого организма могут произойти с возрастом, пример тому — аллергия на молоко.





«Это могут быть возрастные изменения, например, прием молока у человека заканчивается после первых лет жизни. Дальше нашему виду не сильно свойственно употреблять молоко. То есть мы одомашнили животное, пользуемся всеми благами, но наш ген не перестроен», — поделился эксперт.

«Вы просто понемногу, в небольших объемах, вводите молочные продукты в свой рацион, дополняя прием пищи. Организму придется выделять фермент. То есть когда продукт попадает на наш язык, дается большое количество импульсов по телу, вырабатываются желчь и ферменты, которые требуются для переваривания конкретного продукта. После этого уже запускается все оставшееся пищеварение», — сказал диетолог.