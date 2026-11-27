27 ноября 2026, 18:02

Киберэксперт Потехин: для оформления вычета не нужна виртуальная карта

Фото: iStock/welcomia

Предновогодний сезон — время не только подарков и налоговых вычетов, но и активизации мошенников. Какие схемы используют аферисты при оформлении налогового вычета и покупках в интернете, и по каким признакам распознать подделку до того, как вы переведёте деньги?





Эксперт по кибербезопасности Банка России Алексей Потехин в беседе с «Радио 1» рассказал, что легальные компании, помогающие оформить налоговый вычет, существуют, но есть признаки, которые должны насторожить.





«Для оформления вычета вам предлагают сделать виртуальную карту — это первое, потому что никакая карта для получения налогового вычета не нужна. Необходим только ваш счёт. Если вас просят передать реквизиты этой карты — это уже яркий красный флаг», — сказал он.

«За оформление налогового вычета никакая комиссия не полагается. Платная подготовка документов — это легальная операция, но компании никогда не будут просить у вас какие-то отдельные комиссии помимо тех денег, которые вы платите им за услуги. Опасна и передача карты третьим лицам», — предупредил Потехин.

«Основная схема — создание фишинговых сайтов, то есть тех, которые будут максимально точно копировать сайты реальных магазинов. Ссылки рассылают по почте, в мессенджерах, в социальных сетях. Скорее всего, будут предлагать какой-то предмет, вполне возможно, что угадают и попадут в то, что действительно вам нужно, с большой скидкой. Ссылка редко когда ведёт на общую страницу магазина — обычно сразу на нужный вам товар, чтобы у вас было меньше времени отвлечься на что-то и чтобы вы сразу выбрали и перевели деньги», — рассказал эксперт.

«Мошенники будут пытаться придумать такое имя, чтобы оно было максимально похоже внешне, но оно никогда не будет таким же: могут менять буквы на цифры, менять буквы местами. Все официальные странички сейчас все популярные браузеры помечают. В Яндексе это белая галочка в синем кружочке», — поделился собеседник.