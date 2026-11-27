«Виртуальная карта и поддержка в чате»: Россиянам назвали красные флаги при оформлении вычетов и онлайн-покупках
Киберэксперт Потехин: для оформления вычета не нужна виртуальная карта
Предновогодний сезон — время не только подарков и налоговых вычетов, но и активизации мошенников. Какие схемы используют аферисты при оформлении налогового вычета и покупках в интернете, и по каким признакам распознать подделку до того, как вы переведёте деньги?
Эксперт по кибербезопасности Банка России Алексей Потехин в беседе с «Радио 1» рассказал, что легальные компании, помогающие оформить налоговый вычет, существуют, но есть признаки, которые должны насторожить.
«Для оформления вычета вам предлагают сделать виртуальную карту — это первое, потому что никакая карта для получения налогового вычета не нужна. Необходим только ваш счёт. Если вас просят передать реквизиты этой карты — это уже яркий красный флаг», — сказал он.
Ещё один тревожный сигнал, по словам эксперта, — просьба внести «комиссию за вычет».
«За оформление налогового вычета никакая комиссия не полагается. Платная подготовка документов — это легальная операция, но компании никогда не будут просить у вас какие-то отдельные комиссии помимо тех денег, которые вы платите им за услуги. Опасна и передача карты третьим лицам», — предупредил Потехин.
Он добавил, что в предновогодний сезон активизируются схемы с поддельными интернет-магазинами.
«Основная схема — создание фишинговых сайтов, то есть тех, которые будут максимально точно копировать сайты реальных магазинов. Ссылки рассылают по почте, в мессенджерах, в социальных сетях. Скорее всего, будут предлагать какой-то предмет, вполне возможно, что угадают и попадут в то, что действительно вам нужно, с большой скидкой. Ссылка редко когда ведёт на общую страницу магазина — обычно сразу на нужный вам товар, чтобы у вас было меньше времени отвлечься на что-то и чтобы вы сразу выбрали и перевели деньги», — рассказал эксперт.
Алексей Потехин подчеркнул, что отличить подделку можно по адресу сайта, который не может повторяться.
«Мошенники будут пытаться придумать такое имя, чтобы оно было максимально похоже внешне, но оно никогда не будет таким же: могут менять буквы на цифры, менять буквы местами. Все официальные странички сейчас все популярные браузеры помечают. В Яндексе это белая галочка в синем кружочке», — поделился собеседник.