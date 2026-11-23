23 ноября 2026, 12:08

Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники звонят москвичам под видом сотрудников «Госуслуг» и бюро кредитных историй и предлагают помочь с самозапретом на кредиты. Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила, что такие обращения направлены на кражу личной информации. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.