Москвичей предупредили о звонках мошенников под предлогом самозапрета на кредиты
Мошенники звонят москвичам под видом сотрудников «Госуслуг» и бюро кредитных историй и предлагают помочь с самозапретом на кредиты. Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила, что такие обращения направлены на кражу личной информации. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Злоумышленники предлагают установить ограничение или проверить его действие. При этом они могут заявить об ошибке при оформлении самозапрета и убедить человека срочно его отменить. Под этими предлогами мошенники просят продиктовать код из СМС или отправляют ссылку на поддельный сайт.
Если аферисты получат доступ к учетной записи на «Госуслугах», они смогут изменить контактную информацию и узнать банковские сведения владельца. В дальнейшем преступники могут использовать профиль для обмана от имени сотрудников банков, полиции и других организаций.
Однако одного доступа к аккаунту недостаточно для получения кредита, на который распространяется действующий самозапрет. Поэтому злоумышленники пытаются добиться его отмены или уговорить человека воспользоваться кредитными продуктами из списка исключений.
При получении подобного звонка или сообщения москвичам советуют прекратить общение. Нельзя передавать собеседникам коды из СМС, открывать присланные ссылки и перезванивать по указанным в сообщениях номерам. Проверить наличие самозапрета можно самостоятельно в личном кабинете на «Госуслугах».
Если мошенники уже получили доступ к профилю, необходимо восстановить его, завершить все активные сеансы и сменить пароль. После этого следует проверить привязанные номер телефона и электронную почту, изучить разделы с заявлениями, согласиями и доверенностями и запросить свою кредитную историю.
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