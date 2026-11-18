18 ноября 2026, 20:01

оригинал Фото: istockphoto / Okssi68

В Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у местного жителя 6,4 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратился 54-летний мужчина с заявлением о краже.

«Как выяснилось, дочери потерпевшего позвонили якобы из службы доставки маркетплейса с целью подтверждения персональных данных для получения посылки. Затем с ней связались лжесотрудники правоохранительных органов и сообщили, что доступ к её учетной записи на портале госуслуг получили злоумышленники для оформления доверенности на лицо, признанное экстремистом. Это может привести к уголовной ответственности, и во избежание негативных последствий нужно передать все имеющиеся средства для «инкассации» доверенному лицу», – рассказала Петрова.