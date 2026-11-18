Мошенники запугали химчанку и заставили открыть сейф отца
В Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у местного жителя 6,4 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратился 54-летний мужчина с заявлением о краже.
«Как выяснилось, дочери потерпевшего позвонили якобы из службы доставки маркетплейса с целью подтверждения персональных данных для получения посылки. Затем с ней связались лжесотрудники правоохранительных органов и сообщили, что доступ к её учетной записи на портале госуслуг получили злоумышленники для оформления доверенности на лицо, признанное экстремистом. Это может привести к уголовной ответственности, и во избежание негативных последствий нужно передать все имеющиеся средства для «инкассации» доверенному лицу», – рассказала Петрова.Девушка предоставила аферистам доступ к сейфу своего отца и передала деньги, которые сняла со своего счёта в банке. Поняв, что её обманули, она всё рассказала отцу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в дежурную часть 18-летнего жителя Москвы, который исполнил в преступной схеме роль курьера. Он уже дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определённых действий.