Мошенники выманили у москвича 8,3 млн рублей под предлогом диспансеризации
В Москве молодой парень потерял более восьми миллионов рублей и дорогие часы после звонка пособника телефонных мошенников. Об этом сообщает Главное управление МВД России по столице.
Юноше позвонили лжесотрудники поликлиники. Под предлогом диспансеризации они попросили его продиктовать код из СМС. Затем злоумышленники запугали молодого человека и сообщили, что его данные попали в руки аферистов. Потерпевший последовал указаниям мошенников и передал курьеру наличные деньги и дорогие часы.
Общий ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. Оперативники задержали 18-летнего студента по подозрению в помощи мошенникам. Выяснилось, что часы он сдал в ломбард, а вырученные деньги вместе с наличными передал сообщнику. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.
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