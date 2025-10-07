Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках вируса Коксаки в России
Роспотребнадзор опубликовал заявление, в котором опроверг сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории России, пишет РИА Новости.
Ведомство подчеркнуло, что такие утверждения не соответствуют действительности.
Вирус Коксаки, относящийся к группе энтеровирусов, может вызывать различные заболевания, включая легкие респираторные инфекции и более серьезные состояния, такие как вирусный менингит. Он передается через контакт с зараженными поверхностями, а также через воду и пищу.
Роспотребнадзор призвал граждан не поддаваться панике и следовать основным мерам профилактики, таким как соблюдение личной гигиены и регулярная дезинфекция рук.
