В Новосибирске у ребёнка приняли первый симптом вируса Коксаки за ожог
В Новосибирске у ребёнка приняли первый симптом вируса Коксаки за ожог. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Родители и врачи не сразу распознали вирусное заболевание. Небольшая ранка на пальце выглядела как обычный термический ожог, который проходит сам.
Но через несколько дней палец сильно отёк, а потом по телу малыша пошла сыпь. Особенно сильно она проявилась на руках и ногах. После этого педиатр всё же поставил диагноз «Коксаки». Сейчас ребёнок получает необходимое лечение. Однако палец, с которого всё началось, до сих пор не зажил: кожа продолжает отслаиваться.
До этого сообщалось о туристах из Тулы, которые заболели вирусом Коксаки во время отдыха во Вьетнаме. Россияне считают, что подхватили заболевание в топовом отеле, где проживали.
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