«Вишенка на торте»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в конце июня и начале июля

26 июня 2026, 13:06

Синоптик Варакин: в Москву и Подмосковье возвращается жара

Фото: iStock/nantonov

Только вчера столичный регион дрожал от холода, едва дотягивая до +18°C, а уже на следующей неделе термометры могут показать почти +30°C. Весенние качели резко меняют курс на полноценное лето.





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что прошедшие дни стали самыми холодными на этой неделе — температура опускалась на четыре градуса ниже климатической нормы. Однако это аномалия уходит в прошлое, уступая место настоящей июльской погоде.





«Перспектива температуры положительная: в субботу — до +23 градусов, в воскресенье — уже до +25. Жаркие воздушные массы распределятся по региону неравномерно. Самыми "горячими точками" на карте станут южные и юго-западные районы Подмосковья», — сказал он.

«Несмотря на общее потепление, суббота начнется с небольших нюансов: кратковременные осадки возможны на северо-западе и западе Подмосковья. Однако они будут локальными и не испортят общую картину. Главная интрига — грозы в середине недели. При такой высокой температуре воздух становится нестабильным, и мощные кучево-дождевые облака могут развиваться локально, особенно над водоемами», — отметил Варакин.

«Температура будет больше соответствовать началу июля. Москвичам и жителям области стоит готовиться к глобальной смене декораций», — резюмировал собеседник.