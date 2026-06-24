«Зона антициклона»: Синоптик рассказала о погоде в Москве и области на ближайшую неделю

24 июня 2026, 14:00

Синоптик Позднякова: дожди в Москве и Подмосковье будут в четверг

Фото: iStock/Oleg Elkov

Середина недели преподнесла жителям столичного региона сюрприз в виде гроз и похолодания, однако переживать по этому поводу не стоит. Синоптики утверждают, что уже к пятнице облака рассеются, а в выходные столбики термометров поднимутся до отметок, которые больше свойственны разгару лета, нежели его началу.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что виной кратковременного ухудшения погоды станет холодный атмосферный фронт, который подойдет к столице уже в четверг. Однако паниковать из-за этого не стоит, ведь основные осадки придутся на рабочие дни.





«Несмотря на прохождение фронта с волной, серьезных погодных неприятностей он не принесет, однако кратковременные дожди все же пройдут, а местами возможна даже грозовая активность с порывами ветра до 14 метров в секунду. В четверг из-за плотной облачности дневная температура в столице опустится до +14 °C, а в области будет колебаться в пределах +10, +15 °C. Это заметно прохладнее, чем в среду, когда воздух в Москве прогревался до +21 °C», — отметила она.

«Дневная температура за счёт большего количества солнца в Москве в пятницу будет до +22 °C, по региону до +23 °C. Ветер начнет стихать. А самая же приятная погода ожидает горожан в выходные: в субботу будет переменная облачность, хотя некоторые синоптики допускают вероятность небольшого кратковременного дождя на востоке Подмосковья. В воскресенье же, по прогнозу, осадков не будет точно», — уточнила Позднякова.