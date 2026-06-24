Синоптик Шувалов пообещал москвичам жару до +30 °C на следующей неделе

24 июня 2026, 15:17

Фото: iStock/lamyai

Летняя жара вернется в столичный регион уже в воскресенье, 28 июня. Об этом рассказал руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов.





По его прогнозу, в последний день текущей недели ожидается до +21…+26 °C, а ночью столбики термометров покажут порядка +10…+15 °C. 29 июня воздух прогреется до +27…+29 °C, в последующие дни температура может приблизиться к +30 °C.





«Это вполне комфортная температура, чтобы зайти в воду. Реки и озера успеют заметно прогреться. Из-за жаркой и солнечной погоды температура воды будет повышаться достаточно быстро», — отметил Шувалов в разговоре с Life.ru.

«Ночью будет небольшой дождь, а днем ожидается больше. Ветер может усиливаться до 12—14 м/с. В ночь на пятницу уже обойдется без осадков. Ночная температура составит +10...+14 °C, а в дневные часы — +20...+21 °C», — уточнила синоптик.