«Высыпания и синева под глазами»: Врач рассказала, как стресс и неправильный образ жизни влияют на кожу

22 октября 2026, 12:00

Косметолог Пантус: стресс вызывает на коже высыпания и пигменты

Фото: IStock/Olga Shefer

Кожа — это не просто «обертка», а высокочувствительный сенсор. Пара бессонных ночей, перекус на бегу и нервотрепка на работе — и вот уже лицо выглядит уставшим, появляются высыпания, а любимый крем перестает работать. Почему это происходит?





Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» заявила, что кожа — это наш самый большой сигнальный орган.





«На коже происходит проявление всего того, что происходит внутри нашего организма. Во время стресса у нас может возникать большая отечность ткани, пастозность, усиливаться синева под глазами. Иногда даже появляются высыпные элементы, которые в целом не свойственны», — сказала она.

«Если мы пропивали какие-то медикаментозные препараты, то реакция тоже может быть. В том числе, если мы стрессуем или мало пьем воды. Поэтому гигиена режима дня, образа жизни, качество питания – это первое, на что стоит обращать внимание, когда мы хотим добиться улучшений на коже», — посоветовала Пантус.