15 июня 2026, 15:51

Фото: iStock/OlenaMykhaylova

Участок может долго выглядеть вполне обычным, но уже через пару недель без ухода превращается в заросшую территорию с жесткими стеблями, кочками и неудобными проходами. Многие уверены, что проблему решит любой триммер, хотя на деле один инструмент хорошо справляется с мягким газоном, а другой нужен для бурьяна, высокой травы и неровной земли. Ошибка часто кроется не в самой технике, а в неправильном выборе под задачи и в привычках владельца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему вопрос выбора важнее, чем кажется От чего зависит выбор инструмента для покоса травы Когда триммер действительно удобен В каких случаях нужна газонокосилка Чем мотокоса отличается от бытового триммера Нужна ли сегодня ручная коса Кому подойдет аккумуляторная техника Чем косить траву в разных ситуациях Когда лучше косить траву Ошибка, которую совершают почти все Почему без защиты косить нельзя Как ухаживать за техникой после покоса

Почему вопрос выбора важнее, чем кажется

От чего зависит выбор инструмента для покоса травы

Фото: iStock/VvoeVale

Когда триммер действительно удобен

В каких случаях нужна газонокосилка

Фото: iStock/bigtunaonline

Чем мотокоса отличается от бытового триммера

Нужна ли сегодня ручная коса

Фото: iStock/Natasha Zakharova

Кому подойдет аккумуляторная техника

Чем косить траву в разных ситуациях

Фото: iStock/wastesoul

Когда лучше косить траву

Ошибка, которую совершают почти все

Почему без защиты косить нельзя

Как ухаживать за техникой после покоса