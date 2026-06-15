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Страдающая ДЦП дочь Баталова может заговорить с помощью ИИ

Мария Баталова осваивает технологию, озвучивающую её речь
Мария Баталова (фото: РИА новости/ Мария Девахина)

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария осваивает новый способ общения с помощью искусственного интеллекта, сообщила NEWS.ru юрист Татьяна Кириенко.



Возможно, в будущем Мария Алексеевна сможет дать большое интервью.

Ну это Ai-трекер, когда глазами водит по алфавиту на планшете или компьютере. Текст печатает и тут же озвучивает. Это требует тренировок. Сейчас Мария тренируется, осваивает новые технологии. В дальнейшем, возможно, будет интервью. Можно будет взять большое интервью, — пояснила юрист.
Балатова с детства страдает ДЦП. Тем не менее она занимается творческой деятельностью, является успешной писательницей, получившей приз фестиваля «Московская кинопремьера» за лучший сценарий. Также Мария окончила ВГИК.

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