Дачников призвали порадоваться одному животному на участках

15 июня 2026, 14:37

Зоолог Гомыранов: Еж может стать бесплатным помощником на даче

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Еж может стать бесплатным помощником на даче. Об этом сообщил зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов, передает 360.ru.