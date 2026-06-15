Дачников призвали порадоваться одному животному на участках
Еж может стать бесплатным помощником на даче. Об этом сообщил зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов, передает 360.ru.
Ежи помогают контролировать численность вредителей, питаясь насекомыми и другими беспозвоночными. Поэтому не стоит бояться этих животных, но и вступать с ними в контакт не рекомендуется, советует специалист. Можно просто понаблюдать за ними, порадоваться встрече с диким существом и сфотографировать его издалека — это наилучший вариант действий, подчеркнул Гомыранов.
Важно помнить, что ежей не следует кормить молоком. Хотя они его выпьют, у животных могут возникнуть проблемы с пищеварением из-за непереносимости лактозы.
Если еж доставляет неудобства на вашем участке, его можно аккуратно перенести в другое место. Для этого нужно надеть плотные перчатки, осторожно поместить животное в ведро и перенести на свободный участок дикой природы. Прикасаться к ежу голыми руками не следует, так как на его иглах могут быть бактерии, которые способны вызвать заражение, добавил зоолог.
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