Россиянам рассказали, как действовать при контакте с соком борщевика

15 июня 2026, 15:29

Общественник Попова: сок борщевика вызывает ожоги различной степени

Фото: iStock/PeterEtchells

Сок борщевика при попадании на кожу может вызвать сильнейшие ожоги. Об этом предупредила руководитель общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова.





Она уточнила, что покраснения на коже после контакта с борщевиком могут проявиться через несколько часов или даже суток. Поэтому многие не связывают эти события.





«Если сок попал на кожу, и вы это заметили, то необходимо для начала немедленно промокнуть его салфеткой или платком и укрыть от солнца. При первой возможности надо промыть пораженные места водой с мылом. Затем обработайте место попадания сока борщевика на кожу антисептиком», — посоветовала Попова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Для борьбы с этим сорняком применяют комплексный подход: молодые растения выкапывают с корнем, а у взрослых до начала цветения обрезают зонтики, чтобы предотвратить созревание и распространение семян», — объяснила специалист.