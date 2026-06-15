Россиянам рассказали, как действовать при контакте с соком борщевика
Общественник Попова: сок борщевика вызывает ожоги различной степени
Сок борщевика при попадании на кожу может вызвать сильнейшие ожоги. Об этом предупредила руководитель общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова.
Она уточнила, что покраснения на коже после контакта с борщевиком могут проявиться через несколько часов или даже суток. Поэтому многие не связывают эти события.
«Если сок попал на кожу, и вы это заметили, то необходимо для начала немедленно промокнуть его салфеткой или платком и укрыть от солнца. При первой возможности надо промыть пораженные места водой с мылом. Затем обработайте место попадания сока борщевика на кожу антисептиком», — посоветовала Попова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она призвала укрывать пораженные участки от солнца не менее двух дней. Это можно сделать при помощи тканевой повязки, которая будет пропускать воздух, но защищать от света. Также Попова посоветовала принять антигистаминный препарат.
Тем временем доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Елена Слынько напомнила в беседе с RT, что за распространение борщевика на участке предусмотрен штраф.
«Для борьбы с этим сорняком применяют комплексный подход: молодые растения выкапывают с корнем, а у взрослых до начала цветения обрезают зонтики, чтобы предотвратить созревание и распространение семян», — объяснила специалист.
После удаления борщевика землю лучше всего засеять быстрорастущими многолетними травами для подавления прорастания новых семян борщевика, которые сохраняют всхожесть в почве до пяти-семи лет, заключила Слынько.