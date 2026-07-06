«Высотный циклон»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшее время

06 июля 2026, 13:46

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье будут умеренно теплые дни

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

Лето в столице входит в спокойное русло: никаких аномалий и разрушительных ливней, только умеренное тепло и дожди, которые «прошли и прошли». Ждать ли сюрприз в июле?





Руководитель прогностического центра «Медео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» развеял опасения ведущих по поводу надвигающегося ненастья и рассказал, почему на этой неделе не стоит ждать сюрпризов от погоды, а также дал обещание уточнить прогноз на самые трепетные дни — пятницу и субботу.





«В ближайшую трехдневку Москву и область ждет умеренно летняя погода без серьезных катаклизмов — умеренно тёплая погода с температурой днём 20–23 °C. И небольшими дождями, которые будут рассеяны по дням недели от небольших до умеренных. Особую радость для дачников и горожан, уставших от моросящего дождя, несет тот факт, что осадки будут именно кратковременными», — сказал он.

«Главная интрига ближайших дней — конец недели. По предварительным данным, на рубеже пятницы и субботы может активизироваться фронтальная зона, поднимающаяся через Воронеж и Тулу. Существует вероятность сильных дождей (для Тулы прогнозируют даже месячную норму осадков), но пока специалисты не берутся утверждать это со стопроцентной точностью», — добавил Шувалов.