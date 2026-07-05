Синоптик рассказал москвичам о погоде в воскресенье
Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха составит +23°C. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в столице температура воздуха составляет +18,6°C. Небо на 90% покрыто слоисто-кучевыми облаками, расположенными на высоте от 1000 до 1500 метров. Осадков не наблюдается, влажность воздуха составляет 81%. Атмосферное давление равно 738 мм рт. ст.
Синоптик отметил, что в течение дня в Центральной России погодные условия будут определяться тыловой частью циклона, центр которого находится над Ладожским озером. Тишковец заключил, что ожидается небольшое снижение атмосферного давления до 736 мм рт. ст.
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