Синоптик рассказал москвичам о погоде в воскресенье

05 июля 2026, 09:13

Синоптик Тишковец: В Москве в воскресенье ожидается дождь и до +23°C

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха составит +23°C. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.