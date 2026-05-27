«Витаминная бомба или пустышка»: Россиянам рассказали, чем магазинные фрукты отличаются от дачных

27 мая 2026, 10:52

Диетолог Говорушко: фрукты лучше хранить целиком в холодильнике

Мы привыкли покупать помидоры и клубнику круглый год, но чувствуем разницу во вкусе. Оказывается, разница в полезности еще больше.





Специалист по снижению веса Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» рассказала, почему местные сезонные продукты превосходят импортные аналоги по содержанию витаминов и как правильно хранить урожай, чтобы не растерять драгоценный витамин С.





«Чтобы транспортировать фрукты из-за границы, их часто снимают недозревшими. Они не напитаны солнцем и витаминами. А те овощи и фрукты, которые растут у нас в сезон — это действительно кладезь витаминов. Они намного лучше усваиваются», — сказала она.

«Лучше хранить фрукты целиком — при разрезании и взаимодействии с кислородом витамин разрушается быстро. При заморозке сохраняется и целостность фрукта, и витаминный состав. Кто-то говорит, что лучше сушить, но при сушке выделяется больше сахара, а вот заморозка — другое дело. Размораживайте ягоды не в комнате, а в холодильнике, чтобы они не теряли форму», — отметила Говорушко.