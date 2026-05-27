Диетолог предупредила, кому нельзя есть много черешни

27 мая 2026, 05:50

Диетолог Ямилова: Диабетикам не следует переедать суточную норму черешни

Избыток черешни в рационе противопоказан тем, кто страдает диабетом или инсулинорезистентностью. Об этом заявила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья и доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова.





Для взрослого оптимальная порция составляет 150–300 граммов в день (примерно 10–20 средних ягод). Детям от года можно 30–50 граммов, с трёх лет — 80–100, с семи лет — 150–200 граммов. Особенно важно не превышать норму при диабете и нарушении чувствительности к инсулину — высокое содержание фруктозы в черешне вынуждает строго себя ограничивать.



