Диетолог предупредила, кому нельзя есть много черешни
Избыток черешни в рационе противопоказан тем, кто страдает диабетом или инсулинорезистентностью. Об этом заявила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья и доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова.
Для взрослого оптимальная порция составляет 150–300 граммов в день (примерно 10–20 средних ягод). Детям от года можно 30–50 граммов, с трёх лет — 80–100, с семи лет — 150–200 граммов. Особенно важно не превышать норму при диабете и нарушении чувствительности к инсулину — высокое содержание фруктозы в черешне вынуждает строго себя ограничивать.
Кроме того, избыточное потребление может дать слабительный эффект из‑за простых сахаров и большого количества клетчатки. Сердечно-сосудистая система и иммунитет получат пользу от черешни, только если есть её в меру. При разумном употреблении ягода — это отличный источник антоцианов, калия и витамина С.
