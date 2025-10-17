Выяснилось, какой самый опасный продукт для домашних заготовок

17 октября 2025, 13:18

Диетолог Павлюк: самый опасный продукт для домашних заготовок — грибы

Фото: iStock/jtamm

Домашние соленья — любимая многими традиция. Но какие из них таят в себе наибольший риск?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1», основываясь на своем опыте, назвала продукт, с которым чаще всего связаны случаи серьезных отравлений после употребления домашних консерваций.





«Чаще всего я сталкивалась с отравлениями грибами. Это подтверждается и статистикой: грибы являются лидером по количеству тяжелых отравлений, в том числе и в соленом виде», — сказала она.

«Бывают разные виды засолки и то, что продается на развес в магазинах. Но зачастую такие продукты могут вызывать изжогу у людей и проблемы с сердцем из-за избытка приправ», — объяснила диетолог.