Выяснилось, какой самый опасный продукт для домашних заготовок
Диетолог Павлюк: самый опасный продукт для домашних заготовок — грибы
Домашние соленья — любимая многими традиция. Но какие из них таят в себе наибольший риск?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1», основываясь на своем опыте, назвала продукт, с которым чаще всего связаны случаи серьезных отравлений после употребления домашних консерваций.
«Чаще всего я сталкивалась с отравлениями грибами. Это подтверждается и статистикой: грибы являются лидером по количеству тяжелых отравлений, в том числе и в соленом виде», — сказала она.
По словам эксперта, опасность заключается в том, что грибы, как губка, впитывают из почвы вредные вещества. Также их легко спутать — ядовитый гриб может случайно попасть в общую массу. При неправильной или недостаточной обработке риск отравления сохраняется даже после засолки.
«Бывают разные виды засолки и то, что продается на развес в магазинах. Но зачастую такие продукты могут вызывать изжогу у людей и проблемы с сердцем из-за избытка приправ», — объяснила диетолог.
Она добавила, что, подходя к домашним заготовкам, нужно проявлять особую бдительность именно с грибами. Если вы не уверены в качестве собранного сырья или в своем умении отличать съедобные виды от ядовитых, лучше не рисковать и отказаться от их засолки.