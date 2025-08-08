Психолог рассказала, какими качествами обладают мужчины-кошатники
Мужчины, выбирающие кота в качестве домашнего питомца, нередко обладают чутким характером, внимательны к близким и ценят равноправие в отношениях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова.
По её словам, такие мужчины принимают независимость питомца и не стремятся к безусловному подчинению. Они уверены в себе, умеют уважать личные границы и подмечать малейшие изменения в настроении животного, что часто отражается и на их общении с людьми.
Чаще всего мужчины-кошатники работают в творческих или интеллектуальных сферах — IT, науке, искусстве. Им присуще нестандартное мышление и особое чувство юмора. Наблюдая за кошачьими проделками, они умеют находить в повседневности лёгкость и поэзию.
По мнению Орловой, главная черта таких мужчин — способность любить, сохраняя свободу и не боясь одиночества.
Напоминаем, что Всемирный день кошек ежегодно отмечается 8 августа.
