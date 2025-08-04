Подмосковный «Шаляпин-фестиваль» в этом году посвятят 80-летию Великой Победы

04 августа 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа 9 августа пройдёт «Шаляпин-фестиваль». В этом году он будет приурочен к 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В рамках концертной программы перед зрителями выступят солисты Московской областной филармонии, Московского музыкального театра «Геликон-опера», лауреаты всероссийских и международных фестивалей и многие другие. Прозвучат русские народные песни, песни военных лет, старинные и современные романсы.



«В рамках просветительской программы состоится лекция-презентация «Этот день мы приближали…» к 80-летию Великой Победы. Она создана на основе недавно открывшейся в Российском национальном музее музыки выставки о значении музыки в трудные военные годы. Посетители смогут познакомиться с выставками Российского национального музея музыки «Этот день мы приближали…» и «Чайковский. Счастье быть артистом», послушать беседу о традиционных духовных ценностях», – говорится в сообщении.