Подмосковный «Шаляпин-фестиваль» в этом году посвятят 80-летию Великой Победы
На территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа 9 августа пройдёт «Шаляпин-фестиваль». В этом году он будет приурочен к 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках концертной программы перед зрителями выступят солисты Московской областной филармонии, Московского музыкального театра «Геликон-опера», лауреаты всероссийских и международных фестивалей и многие другие. Прозвучат русские народные песни, песни военных лет, старинные и современные романсы.
«В рамках просветительской программы состоится лекция-презентация «Этот день мы приближали…» к 80-летию Великой Победы. Она создана на основе недавно открывшейся в Российском национальном музее музыки выставки о значении музыки в трудные военные годы. Посетители смогут познакомиться с выставками Российского национального музея музыки «Этот день мы приближали…» и «Чайковский. Счастье быть артистом», послушать беседу о традиционных духовных ценностях», – говорится в сообщении.Для детей и подростков подготовлена программа с интерактивными занятиями и тематическими экскурсиями. В течение всего дня будет работать ярмарка народных мастеров.
Программу фестиваля можно найти на сайте Российского национального музея музыки.
«Шаляпин-фестиваль» проводится с 2018 года. Место и дата выбраны не случайно. В храме Казанской иконы Божией Матери деревни Гагино 8 августа 1898 года обвенчались 25-летний Фёдор Иванович Шаляпин и прима-балерина итальянского происхождения Иола Торнаги.