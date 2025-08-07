Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылись творческие задания

07 августа 2025, 13:15

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Два творческих задания, которые придумали писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, открылись для участников конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Юлиана Слащева и Сергей Лукьяненко входят в состав Наблюдательного совета конкурса.





«Открылись два творческих задания – это «Мультафиша» от Юлианы Слащевой и «Сказочники» от Сергея Лукьяненко. Сказочная тема выбрана неслучайно, ведь сказки – это наш культурный код. Создать такую сказку самим – значит копнуть внутрь себя, узнать своих родных ещё лучше, вместе пройти очень интересный путь», — сказала заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.