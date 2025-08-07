Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылись творческие задания
Два творческих задания, которые придумали писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, открылись для участников конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Юлиана Слащева и Сергей Лукьяненко входят в состав Наблюдательного совета конкурса.
«Открылись два творческих задания – это «Мультафиша» от Юлианы Слащевой и «Сказочники» от Сергея Лукьяненко. Сказочная тема выбрана неслучайно, ведь сказки – это наш культурный код. Создать такую сказку самим – значит копнуть внутрь себя, узнать своих родных ещё лучше, вместе пройти очень интересный путь», — сказала заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.В рамках задания от Сергея Лукьяненко конкурсанты должны сочинить свою сказку, которая научит взаимопомощи, любви к Родине и расскажет о традиционных ценностях россиян.
А выполнение задания от Юлианы Слащевой предполагает создание постера с фотографией своей семьи в образах персонажей мультфильма или фильма.
Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» открыта на сайте проекта, она продолжится до 14 сентября.