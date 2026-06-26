«Вызывают осложнения»: Россиянам рассказали, почему при проблемах с памятью опасны БАДы

26 июня 2026, 12:17

Невролог Сутормин: при проблемах с памятью БАДы опасны

Фото: iStock/xb100

В погоне за ясным умом россияне все чаще прибегают к самолечению, скупая в аптеках «таблетки для памяти». Однако, как предупреждают специалисты, такая спешка зачастую приводит к плачевному результату.





Главный невролог Центрального федерального округа Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» заявил, что многие люди бегут в аптеку за «таблеточками для мозга», когда замечают ухудшение памяти. Однако такой подход не только бесполезен, но и может навредить.





«Самолечение при когнитивных нарушениях — опасный путь. Не надо самого себя лечить, потому что зачастую после таблеток для памяти люди приходят с осложнениями», — сказал он.

«Эффективность у этих препаратов, даже если у них есть лицензия, не всегда доказана. БАД отличается от лекарственного препарата тем, что не влечёт за собой опасность для организма. Но у БАДов есть побочные явления и несовместимость с уже принимаемыми препаратами», — отметил Сутормин.