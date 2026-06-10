Невролог назвала признаки опасного для жизни головокружения

10 июня 2026, 17:01

Невролог Назарова: Головокружение с нарушением речи может указывать на инсульт

Фото: iStock/Tunatura

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Кристина Назарова назвала признаки головокружения, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Об этом пишет «Лента.ру».