Невролог назвала признаки опасного для жизни головокружения
Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Кристина Назарова назвала признаки головокружения, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Об этом пишет «Лента.ру».
Медик отметила, что одной из наиболее частых и относительно безопасных причин головокружения является доброкачественное позиционное головокружение. Подобное состояние обычно возникает при поворотах головы, изменении положения тела и длится не более минуты. Его можно устранить с помощью специальных упражнений. Также часто встречаются вестибулярный неврит, болезнь Меньера и вестибулярная мигрень.
Головокружение не является самостоятельным заболеванием, а скорее симптомом, который может указывать на различные недуги. Назарова подчеркнула, что внезапное ухудшение самочувствия, сопровождающееся слабостью в руке или ноге, нарушением речи, онемением лица, потерей координации или внезапной потерей слуха, может свидетельствовать об инсульте. В таких случаях необходима срочная госпитализация.
Если головокружение сопровождается чувством голода, потливостью и дрожью, это может быть связано с понижением уровня сахара в крови. Учащенное сердцебиение может указывать на проблемы с сердечным ритмом, а чувство страха, одышка и дрожь часто возникают при панической атаке.
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