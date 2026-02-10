Как отпраздновать Масленицу-2026 в Подмосковье: блины по особым рецептам, чучело-рекордсмен и зимние забавы
Ярмарки, народные забавы, мастер-классы и сжигание самого большого в России чучела вновь соберут тысячи гостей в Подмосковье. Масленичную неделю в этом году отметят с 16 по 22 февраля — широко, шумно и с размахом. Где угостят необычными блинами, предложат испытать силу и ловкость и устроят самые зрелищные гулянья – в материале «Радио 1».
«Не житье, а масленица»: как праздновали раньше и как гуляют сейчас
Масленица издавна считалась одним из самых любимых народных праздников. Её отмечали широко, с застольями и хождением в гости, а в поговорках до сих пор живут отголоски былого размаха: «не житье, а масленица» или «не все коту масленица». Первые три дня недели ещё разрешалось работать, но с четверга любые дела откладывали – начиналась Широкая Масленица.
В 2026 году масленичная неделя пройдёт с 16 по 22 февраля. Праздник традиционно делится на узкую и широкую части, у каждого дня есть своё имя и обряды. Сегодня к старинным традициям добавились фестивали, театрализованные представления и масштабные события, которые проходят по всему Подмосковью – от литературных усадеб до ферм и природных заповедников.
Музыка, танцы и Чехов: Масленица в «Мелихове»
Музыка, танцы, зимние забавы и игры, а также традиционное сжигание чучела ждут гостей музея-заповедника «Мелихово» 21 февраля. Коллектив «Борода-фолк» устроит феерию на поляне «Крыжовник» с танцами и играми, а солистка военного духового оркестра Общевойсковой академии Маргарита Князева исполнит русские народные песни.
Для посетителей подготовят тематические игры и эстафеты, а также экскурсии по экспозициям музея, где расскажут о творчестве и жизни Антона Чехова. Артисты «Чеховской студии» покажут инсценировки по рассказам писателя, а кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы.
«Масленица Широкая»: музейные гулянья в Серпухове
Интерактивные экскурсии, народные игры, хороводы и подвижные забавы — такой будет Масленица в Серпуховском историко-художественном музее 22 февраля. Гостей ждут мастер-классы по росписи фигурок, чаепитие с блинами и насыщенная театрализованная программа.
Праздник рассчитан и на взрослых, и на детей: в одном пространстве объединят экскурсию по особняку, уличные игры и традиционные масленичные угощения.
Блины с килькой и Петрушка: Коломна и пастильная Масленица
Масленица на Музейной фабрике пастилы в Коломне развернётся 21 и 22 февраля в музейном саду. Гостей ждёт театрализованная программа, где расскажут секреты знаменитого лакомства, балаганные представления с Петрушкой и другими сказочными персонажами, экскурсии и чаепитие.
Желающие смогут научиться печь настоящие русские блины и правильно их есть, а на ярмарке попробовать необычные варианты – по французским и китайским рецептам, с килькой, икрой, сметаной и другими добавками. В Коломне также пройдут городские экскурсионные программы и гастрономические вечера, посвященные масленичным традициям.
«Если ждете весну — приезжайте»: праздник в Муранове
Масштабный ежегодный фестиваль пройдёт в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 21 и 22 февраля. Гостей ждут выступления фольклорного ансамбля «Веснянка», анимационная программа для детей, катание на лошадях и собачьей упряжке, мастер-классы, ярмарка и народные игры.
«Если так же, как и мы, ждёте весну, любите русскую природу, хотите побывать в атмосфере празднования традиционной Масленицы, с радостью участвуете в старинных русских забавах, поёте и пляшете без устали, приезжайте в усадьбу „Мураново“», — рассказали организаторы.
В течение дня гости смогут согреться горячим чаем с блинами и поучаствовать в хороводах, а чучело Масленицы будут сжигать оба праздничных дня.
XIX век без декораций: Масленица в «Даровом»
Еще одной площадкой масленичных гуляний станет музей-усадьба Ф. М. Достоевского «Даровое». Здесь гостей полностью погрузят в традиции XIX века: старинный быт продемонстрируют в ходе масштабной реконструкции.
Развлекать посетителей будут фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «ТОП-Вечера» и «Шыбер Выбер». Организаторы подготовили балаганный театр с шутом и Петрушкой, мастер-классы по изготовлению масок и кукол из ткани и соломы, а также исторические угощения.
Пятиэтажное чучело и рублины: «Горки Ленинские»
Погрузиться в атмосферу исторической дворянской усадьбы на Масленицу можно в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Здесь пройдёт один из самых масштабных фестивалей региона. На сцене выступят лучшие фолк-артисты, гостей ждут ярмарки, конкурсы, театр под открытым небом и сжигание самого высокого чучела Масленицы в России – его размер в этом году превысит пятиэтажный дом.
Самые смелые смогут проявить себя в традиционных забавах: метании валенка, беге в мешках и перетягивании каната. На площадке введут уникальную валюту — рублины, которые можно получить за участие в активностях и обменять на подарки.
Шахматово: Масленица среди усадеб и полей
Проникнуться атмосферой народного праздника можно будет и на территории музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбе «Шахматово». Гостей ждут испытания на силу и ловкость, театрализованные представления, угощения и горячий чай.
Желающие смогут прокатиться верхом на лошади, а программа Широкой Масленицы объединит игровые станции, мастер-классы и народных персонажей.
Страусиное яйцо и семейный квест: ферма в Серпухове
Отметить завершение зимы всей семьей приглашают на ферму «Русский страус». Здесь проведут квест-экскурсию с заданиями, масленичные игры и конкурсы. Участники познакомятся с местными обитателями и узнают, сколько куриных яиц заменяет одно страусиное.
Одно из таких яиц разобьют и отправят в кафе, где из него будут печь блины для общего чаепития. В финале праздника подожгут большое чучело.
Огонь, фолк и блины: экофермы и заповедники
Традиционные масленичные гуляния пройдут на экоферме «Былинкино» в Луховицах. Уличные игры, народные обряды, суп, блины, горячий чай и огненное шоу дополнят концерт кавер-группы и конкурсы.
В Приокско-Террасном природном заповеднике в Серпухове Масленицу отметят вместе с 47-й годовщиной присвоения территории статуса биосферного резервата. В программе — показательные выступления спортсменов, мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, концерты, игры и чаепитие. Гостей пригласили на встречу с писательницей Анной Вербовской и дегустацию с медовым сомелье Иваном Козярским, а на территории будет работать ярмарка с фермерской продукцией.
Не только музеи: где ещё отпраздновать Масленицу
Свои масленичные программы подготовили не только музеи и фермы, но и театры, библиотеки, рестораны и дома культуры по всему Подмосковью. Узнать обо всех мероприятиях и выбрать подходящий формат праздника можно на портале welcome.mosreg.ru.