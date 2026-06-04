«Вызывают тревогу»: Дерматовенеролог рассказала про опасность гормональных кремов

04 июня 2026, 13:42

Дерматовенеролог Каменева: гормональные крема нельзя использовать бесконтрольно

Фото: iStock/AndreiDavid

Летом кожа особенно уязвима: яркое солнце, пот, укусы насекомых, купания в открытых водоемах — идеальная среда для появления сыпи. Каждый второй хотя бы раз сталкивался с покраснениями, причину которых не мог выявить самостоятельно.





Врач-дерматовенеролог «НИКИ Детства» Лариса Каменева в беседе с «Радио 1» заявила, что летом аллергию можно спутать с реакцией кожи на укус насекомых. Многие родители по привычке мажут сыпь зеленкой или гормональными мазями, чтобы обеззаразить, однако это небезопасно.





«Гормональные мази, как любое лекарство, имеют свою нишу. Если доктор назначает — есть необходимость. Это хороший препарат, но использовать его нужно не бесконтрольно», — сказала она.

«Современные дети используют маски из парфюмерных магазинов. Они содержат красители, токсины. Ко мне приходят с контактным дерматитом после таких масок, который очень сложно стабилизировать. Если на коже появилось что-то новое, не замазывайте это зеленкой и не бегите в аптеку за гормональным кремом. Сначала к врачу — потом на лечение», — отметила Каменева.

«Детей до года мы купаем каждый день с использованием эмолентов — жидких наружных средств для увлажнения. Для детей постарше, не имеющих хронических патологий, достаточно гигиенического душа. Главное правило — никаких отдушек, провоцирующих аллергизацию», — уточнила врач.

