Дерматолог назвала суперфуд для здоровья волос
Врач Миронова: яйца способствуют росту волос
Частое употребление яиц может укрепить волосы и замедлить процесс облысения. Об этом рассказала врач – дерматолог-косметолог Василина Миронова.
Она уточнила, что этот продукт содержит белок, биотин, железо и цинк, которые поддерживают здоровье волосяных фолликулов. Тем не менее облысение обусловлено в первую очередь генетикой и гормональными изменениями, уточнила дерматолог.
«Конечно, только употребление яиц не сможет полностью остановить процесс облысения. Но при этом яйца могут поддерживать общее здоровье волос и кожи головы, то есть потенциально могут замедлить процесс выпадения и улучшить состояние существующих волос, делая их более крепкими, менее подверженными ломкости», — пояснила Миронова в разговоре с изданием «Абзац».
В неделю эксперт порекомендовала употреблять не более трех-семи яиц. При этом для здоровья волос питаться необходимо сбалансированно. В рационе обязательно должны присутствовать овощи, фрукты и бобовые. При первых признаках алопеции необходимо обратиться к трихологу или дерматологу, заключила Миронова.
Тем временем заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев отметил в интервью Общественной Службе Новостей, что с возрастом питание становится одним из главных условий сохранения силы, ясности мышления и самостоятельности.
Так, рацион пожилых людей должен включать белок, лейцин, кальций, витамины D и B12, омегу-3 жирные кислоты, клетчатку, калий, магний и достаточное количество воды.
«Здоровое старение — это не поиск одного «суперингредиента», а грамотное сочетание белка, аминокислот, витаминов, минералов, клетчатки и нормальной гидратации», — подчеркнул Медведев.