03 июня 2026, 11:35

Врач Миронова: яйца способствуют росту волос

Фото: iStock/gbh007

Частое употребление яиц может укрепить волосы и замедлить процесс облысения. Об этом рассказала врач – дерматолог-косметолог Василина Миронова.





Она уточнила, что этот продукт содержит белок, биотин, железо и цинк, которые поддерживают здоровье волосяных фолликулов. Тем не менее облысение обусловлено в первую очередь генетикой и гормональными изменениями, уточнила дерматолог.





«Конечно, только употребление яиц не сможет полностью остановить процесс облысения. Но при этом яйца могут поддерживать общее здоровье волос и кожи головы, то есть потенциально могут замедлить процесс выпадения и улучшить состояние существующих волос, делая их более крепкими, менее подверженными ломкости», — пояснила Миронова в разговоре с изданием «Абзац».

«Здоровое старение — это не поиск одного «суперингредиента», а грамотное сочетание белка, аминокислот, витаминов, минералов, клетчатки и нормальной гидратации», — подчеркнул Медведев.