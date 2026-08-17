«Вместо хлеба»: Диетолог раскрыла неожиданные свойства кабачков

17 августа 2026, 11:48

Диетолог Дюваль: кабачки помогают сбросить вес

Фото: istock/Pack-Shot

Каждый август дачники задаются вопросом: куда деть урожай кабачков? Холодильники жителей уже заполнились этими продуктами с огорода от родственников и друзей, а что делать тем, у кого буквально «дом из кабачков»?





Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Радио 1» заявила, что кабачок является летом практически садовой валютой, что связано с его полезными свойствами.





«Это один из самых лучших продуктов на столе человека, который заботится о своем питании. Кабачок — это водянистый плод, он состоит из воды и клетчатки. Самое уникальное содержится в его соке. Он очень подходит нашему организму, соединяется с нашей межклеточной жидкостью и несет в себе огромное количество полезных веществ», — сообщила эксперт.

«Кабачок можно есть сырым, заменив им хлеб. Он прекрасно сочетается с сыром. Можно сделать бутерброд — это будет вкусно. Еще кабачки можно использовать в качестве ингредиента для смузи: смешивать с фруктами и ягодами. Лучше всего дополнит кислинка (например, апельсин) и какие-то продукты с резким вкусом (например, клубника). Кабачок можно всегда добавлять в суп. И он отлично сочетается с мясом и птицей в любом виде», — поделилась собеседница.

«Переесть кабачок невозможно, потому что суточная норма варьируется от 400-500 граммов, а это полкило. Вряд ли кто-то сможет столько съесть, это ведь не черешня!» — заключила Анжелика Дюваль.