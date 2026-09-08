«Боль от утраты любимых питомцев»: Анастасия Миронова объяснила рекламу с могилой

08 сентября 2026, 18:18

Блогер Анастасия Миронова ответила на критику рекламы Predubezhdai с могилой

Анастасия Миронова (Фото: Instagram* / @mironovanastasiia)

Анастасия Миронова решила объяснить неоднозначную рекламную кампанию своего бренда Predubezhdai, которая вызвала бурную реакцию в Сети. Ранее пользователей возмутил кадр с объектом, напоминающим детскую могилу. Об этом сообщает StarHit.





Блогерша заявила, что для нее бренд — это не просто косметика, а своеобразный «архив воспоминаний», в котором отражаются в том числе личные переживания и боль от потери домашних питомцев.



Миронова подчеркнула, что тема утраты давно находит отражение в творчестве художников, музыкантов и парфюмеров, которые по-своему переосмысливают смерть, память и переживание потери.





«Каждый проживает личные утраты в рамках своего чувственного диапазона — и мой таков», — заявила Анастасия.