«Боль от утраты любимых питомцев»: Анастасия Миронова объяснила рекламу с могилой
Блогер Анастасия Миронова ответила на критику рекламы Predubezhdai с могилой
Анастасия Миронова решила объяснить неоднозначную рекламную кампанию своего бренда Predubezhdai, которая вызвала бурную реакцию в Сети. Ранее пользователей возмутил кадр с объектом, напоминающим детскую могилу. Об этом сообщает StarHit.
Блогерша заявила, что для нее бренд — это не просто косметика, а своеобразный «архив воспоминаний», в котором отражаются в том числе личные переживания и боль от потери домашних питомцев.
Миронова подчеркнула, что тема утраты давно находит отражение в творчестве художников, музыкантов и парфюмеров, которые по-своему переосмысливают смерть, память и переживание потери.
«Каждый проживает личные утраты в рамках своего чувственного диапазона — и мой таков», — заявила Анастасия.Таким образом, блогерша дала понять, что спорный визуальный образ был связан не с попыткой просто эпатировать аудиторию, а с личными переживаниями и концепцией ее бренда.
При этом объяснение Мироновой вряд ли поставит точку в обсуждении — в Сети продолжают спорить, может ли подобная болезненная тема быть частью рекламного креатива.