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«Боль от утраты любимых питомцев»: Анастасия Миронова объяснила рекламу с могилой

Блогер Анастасия Миронова ответила на критику рекламы Predubezhdai с могилой
Анастасия Миронова (Фото: Instagram* / @mironovanastasiia)

Анастасия Миронова решила объяснить неоднозначную рекламную кампанию своего бренда Predubezhdai, которая вызвала бурную реакцию в Сети. Ранее пользователей возмутил кадр с объектом, напоминающим детскую могилу. Об этом сообщает StarHit.



Блогерша заявила, что для нее бренд — это не просто косметика, а своеобразный «архив воспоминаний», в котором отражаются в том числе личные переживания и боль от потери домашних питомцев.

Миронова подчеркнула, что тема утраты давно находит отражение в творчестве художников, музыкантов и парфюмеров, которые по-своему переосмысливают смерть, память и переживание потери.

«Каждый проживает личные утраты в рамках своего чувственного диапазона — и мой таков», — заявила Анастасия.
Таким образом, блогерша дала понять, что спорный визуальный образ был связан не с попыткой просто эпатировать аудиторию, а с личными переживаниями и концепцией ее бренда.

При этом объяснение Мироновой вряд ли поставит точку в обсуждении — в Сети продолжают спорить, может ли подобная болезненная тема быть частью рекламного креатива.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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