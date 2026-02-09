Врач Миронова предупредила об опасности патчей с клетками человека
Использование косметики с клетками человека может привести к возникновению онкологии. Об этом предупредила косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова.
Ранее на маркетплейсах начали продавать жидкие осветляющие патчи для глаз с культивированными клетками человека (HAFCM) в составе. Эксперт отметила, что в России применение этих компонентов в косметологии запрещено.
«На данный момент нет достаточной клинической базы, которая бы однозначно доказывала безопасность косметики на основе таких стволовых клеток. Непонятно, как они могут подействовать на организм человека. Однако есть предположения, что из-за их способности к бесконечному делению существует риск появления злокачественных образований», — пояснила Миронова Москве 24.
Однако она не исключила, что указание этого компонента в составе патчей за две тысячи рублей может являться маркетинговым ходом, поскольку культивированные клетки человека — это достаточно дорогостоящий продукт.
Тем не менее Миронова порекомендовала не покупать косметику на маркетплейсах из-за недостаточно серьезного отношения к проверке сертификации продуктов. В их составе может оказаться «все что угодно», предупредила косметолог. Она уточнила, что использование сомнительных средств может привести к серьезной аллергической реакции и более тяжелым последствиям.