Врач Миронова предупредила об опасности патчей с клетками человека

09 февраля 2026, 18:01

Фото: iStock/Deagreez

Использование косметики с клетками человека может привести к возникновению онкологии. Об этом предупредила косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова.





Ранее на маркетплейсах начали продавать жидкие осветляющие патчи для глаз с культивированными клетками человека (HAFCM) в составе. Эксперт отметила, что в России применение этих компонентов в косметологии запрещено.





«На данный момент нет достаточной клинической базы, которая бы однозначно доказывала безопасность косметики на основе таких стволовых клеток. Непонятно, как они могут подействовать на организм человека. Однако есть предположения, что из-за их способности к бесконечному делению существует риск появления злокачественных образований», — пояснила Миронова Москве 24.