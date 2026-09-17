«Вместо запретов и истреблений»: Эксперт предложил метод, который поможет избежать нападения медведей в регионах РФ
Эзотерик Рзаев: вместо истреблений медведей нужно строить заповедники
В медиапространстве все чаще появляются новости о нападении медведей. Во многих регионах России введены определенного рода ограничения. Что делать в этой ситуации?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» предложил свою идею по урегулированию нападений медведей — вместо запретов и истреблений он предложил делать заповедники.
«Есть электропровода, которыми можно оградить лес — это не очень дорого. Сделайте заповедник, пусть дикие звери живут там. Кормите их — куча продуктов остается, отходов. Надо беречь, а не душить», — поделился он.
По словам собеседника, дикие звери нападают на людей из-за того, что им не хватает пищи в «живой» природе.
«Люди убивают лосей, косуль, а потом удивляются, почему медведи выходят в город», — отметил Рзаев.
Он подчеркнул, что людям следует быть гуманнее.