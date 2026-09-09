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Медведь напал на мужчину на «Тропе испытаний»

Shot: 61-летнего россиянина убил медведь во время похода в Бурятии
Фото: istockphoto/xtrekx

В Бурятии завершились поиски 61-летнего туриста из России, пропавшего во время прохождения маршрута «Тропа испытаний». Мужчина стал жертвой нападения медведя, пишет SHOT.



Тело Виктора обнаружили спасатели в Баргузинском районе после нескольких дней поисков. За это время специалисты обследовали 54 километра лесной зоны, а также 406 километров акватории и береговой линии.

Отмечается, что маршрут «Тропа испытаний» официально закрыли для посещения из-за участившихся случаев выхода хищников к людям. Несмотря на это, туристы продолжают использовать упомянутую тропу.

Ранее медведь час гнался за байкером в Ленобласти. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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