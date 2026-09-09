Медведь напал на мужчину на «Тропе испытаний»
В Бурятии завершились поиски 61-летнего туриста из России, пропавшего во время прохождения маршрута «Тропа испытаний». Мужчина стал жертвой нападения медведя, пишет SHOT.
Тело Виктора обнаружили спасатели в Баргузинском районе после нескольких дней поисков. За это время специалисты обследовали 54 километра лесной зоны, а также 406 километров акватории и береговой линии.
Отмечается, что маршрут «Тропа испытаний» официально закрыли для посещения из-за участившихся случаев выхода хищников к людям. Несмотря на это, туристы продолжают использовать упомянутую тропу.
Ранее медведь час гнался за байкером в Ленобласти. Подробности — в нашем материале.
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