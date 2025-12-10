«Все болезни от головы»: Врач рассказала, как хронический стресс влияет на женское здоровье
Эндокринолог Салаева: при стрессе пропадает овуляция
В современном темпе жизни люди каждый день испытывают стресс. Зачастую он может стать причиной многих болезней, особенно у женщин, которые планируют беременность.
Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог с 15-летним опытом, основатель Школы репродуктивного здоровья «Стать мамой» Гюнай Салаева в беседе с «Радио 1» заявила, что единичные волнения не страшны, но постоянное напряжение — это прямой удар по главной репродуктивной оси организма.
«Всё начинается со стресса. Если женщина испытывает его хронически, то повышается уровень кортизола, а это нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. То есть в мозге сбивается ритм выработки ключевых гормонов. Яичники, не получая правильных сигналов, снижают производство эстрадиола и прогестерона. Результат — нерегулярный цикл и отсутствие овуляции», — сказала она.
По словам эксперта, мозг намеренно отключает репродукцию женщины, чтобы выжить.
«Организм понимает, что не в силах кого-то вынашивать, поэтому просто хочет выжить», — добавила врач.
Она подчеркнула, что такое состояние обратимо: при подозрении на «стрессовое» бесплодие врач назначит анализы на ТТГ (щитовидная железа), кортизол (лучше в суточной моче или слюне) и пролактин.
«Лечение требует комплексного подхода: медикаменты помогут скорректировать гормональный фон, но для победы над главной причиной — хроническим стрессом — часто требуется помощь психотерапевта», — резюмировала Салаева.