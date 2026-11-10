Психолог объяснила, с чего начать подготовку к сепарации ребенка

10 ноября 2026, 09:44

Психолог Миллер: разрешение быть самостоятельным подготовит ребенка к сепарации

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Развитие самостоятельности у детей с раннего возраста является залогом успешной сепарации в будущем. Этот процесс имеет критическое значение, поскольку его отсутствие приводит к тому, что в зрелом возрасте человек теряет способность принимать решения без опоры на родителей.