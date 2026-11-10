Психолог объяснила, с чего начать подготовку к сепарации ребенка
Развитие самостоятельности у детей с раннего возраста является залогом успешной сепарации в будущем. Этот процесс имеет критическое значение, поскольку его отсутствие приводит к тому, что в зрелом возрасте человек теряет способность принимать решения без опоры на родителей.
Психолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru пояснила, что отсчет сепарации начинается с момента, когда двухлетний ребенок произносит «я сам», а мать из лучших побуждений поправляет ему шапку, застегивает куртку и ведет за руку. Каждый подобный эпизод становится крошечным кирпичиком в той стене, которая впоследствии вырастет между ребенком и его собственной жизнью. Многие родители ошибочно полагают, что сепарация начнется в 16 лет с подростковым бунтом, однако это иллюзия: кризис подросткового возраста представляет собой финальную и самую громкую стадию процесса, запущенного задолго до первого «отойди, я сам разберусь».
По словам психолога, здоровая сепарация берет начало с физического отделения — сна в собственной кровати, после чего следуют первые самостоятельные решения, отстаивание границ и проверка независимости. Настоящее отделение, подчеркнула Миллер, наступает к 18–20 годам, когда человек уходит из родительского дома не под давлением, а по собственному желанию и внутренней уверенности.
Специалист также обратила внимание на ситуацию, когда люди продолжают жить с родителями после 35 лет. По ее мнению, это не «удобно, так сложилось», а психологическая кастрация, поскольку мышца самостоятельности без нагрузки атрофируется. Миллер задалась вопросом, как человек будет принимать решения на работе и строить семью, если дома ему до сих пор напоминают, что надеть по погоде. Она предложила представить двух 35-летних «детей», не умеющих вести бюджет и не способных без родительского совета выбрать направление для отпуска, — по ее словам, это и есть портрет непройденной сепарации, и вины самих людей в этом нет, поскольку это результат того, что их вовремя не выпустили.
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